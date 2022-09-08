مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 سبتمبر في المحافظات 

مواقيت الصلاة اليوم، محل بحث مستمر من المواطنين على مستوى الجمهورية، ونشير في السطور التالية إلى المواعيد المحددة في المحافظات.

ونرصد في السطور التالية مواعيد الصلاة داخل عدد من المحافظات المختلفة، بداية من القاهرة والجيزة، حتى محافظات الصعيد منها سوهاج والمنيا.

مواعيد الصلاة في القاهرة

موعد اذان الفجر : 4:07 ص

موعد اذان الظهر : 11:53 ص

موعد اذان العصر : 3:25 م

موعد اذان المغرب : 6:09 م

موعد اذان العشاء : 7:28 م

مواعيد الصلاة في الجيزة

موعد اذان الفجر : 4:07 ص

موعد اذان الظهر : 11:53 ص

موعد اذان العصر : 3:25 م

موعد اذان المغرب : 6:09 م

موعد اذان العشاء : 7:28 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

موعد اذان الفجر : 4:10 ص

موعد اذان الظهر : 11:58 ص

موعد اذان العصر : 3:31 م

موعد اذان المغرب : 6:15 م

موعد اذان العشاء : 7:35 م

مواعيد الصلاة في البحيرة



موعد اذان الفجر : 4:08 ص

موعد اذان الظهر : 11:56 ص

موعد اذان العصر : 3:29 م

موعد اذان المغرب : 6:13 م

موعد اذان العشاء : 7:33 م

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ



موعد اذان الفجر : 4:07 ص

موعد اذان الظهر : 11:54 ص

موعد اذان العصر : 3:27 م

موعد اذان المغرب : 6:12 م

موعد اذان العشاء : 7:32 م

مواعيد الصلاة في السويس



موعد اذان الفجر : 4:02 ص

موعد اذان الظهر : 11:48 ص

موعد اذان العصر : 3:20 م

موعد اذان المغرب : 6:04 م

موعد اذان العشاء : 7:23 م

مواعيد الصلاة في سوهاج



موعد اذان الفجر : 4:10 ص

موعد اذان الظهر : 11:51 ص

موعد اذان العصر : 3:21 م

موعد اذان المغرب : 6:06 م

موعد اذان العشاء : 7:22 م

مواعيد الصلاة في المنيا



موعد اذان الفجر : 4:12 ص

موعد اذان الظهر : 11:55 ص

موعد اذان العصر : 3:26 م

موعد اذان المغرب : 6:10 م

موعد اذان العشاء : 7:27 م

مواعيد الصلاة في أسوان

موعد اذان الفجر : 4:09 ص

موعد اذان الظهر : 11:46 ص

موعد اذان العصر : 3:14 م

موعد اذان المغرب : 6:00 م

موعد اذان العشاء : 7:14 م

مواعيد الصلاة في الأقصر

موعد اذان الفجر : 4:08 ص

موعد اذان الظهر : 11:47 ص

موعد اذان العصر : 3:16 م

موعد اذان المغرب : 6:01 م

موعد اذان العشاء : 7:17 م