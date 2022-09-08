وزير الصحة الألماني يعلن حزمة مساعدات للمستشفيات في ظل الوضع الاقتصادي الراهن

أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، عن حزمة مساعدات للمستشفيات في ظل ارتفاع أسعار التشغيل حاليا بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وقال لاوترباخ، اليوم الخميس في نقاش حول الميزانية بالبرلمان الألماني "بوندستاج": "في ظل أزمة الطاقة والتضخم لن نترك مستشفياتنا بمفردها، وسوف نجعلها تتجاوز فصلي الخريف والشتاء".

وأضاف أنه سيتم عرض مقترحات ملموسة حول ذلك خلال الأسابيع القادمة وسيتم البت بشأنها مع الولايات، موضحا أن الأمر يتعلق بحلول قصيرة المدى كي لا تتعرض مستشفيات حاليا لصعوبات مستعصية بسبب مشكلات السيولة، مؤكدا أنه لن يمكن قبول أن تتسبب جوانب اقتصادية في التأثير على قرارات العلاج.

وشدد الوزير الألماني أيضا على هدف المضي قدما في رقمنة القطاع الصحي، وأشار إلى أن ألمانيا لا تزال تعد "دولة نامية في المقارنة الأوروبية" في هذا الشأن.

ومن المقرر أن تبلغ ميزانية الصحة في عام 2023 إجمالي 22 مليار يورو، وتقل بذلك بشكل واضح عن الميزانية الحالية التي تبلغ 64 مليار يورو. وقال لاوترباخ في هذا السياق: "يمكن توضيح ذلك بأننا نفترض أن الجائحة (جائحة كورونا) لن تواجهنا بعد ذلك بمشكلات باهظة الثمن وغير قابلة للحل خلال العام القادم"