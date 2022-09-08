كندا تسجل 1992 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة

سجلت كندا، 1992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و55 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد، إلى 4 ملايين و214 ألفا و431 إصابة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 44 ألفا و434 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 88 مليونا و767 ألفا و639 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.