تراجع التأييد للحزب الديمقراطي بإيطاليا دون 20% في أحدث استطلاع رأي

أظهر أحدث استطلاع رأي أجراه معهد "نونو سونداجي" الإيطالي المتخصص في إجراء استطلاعات الرأي، أن التأييد للحزب الديمقراطي تراجع إلى ما دون 20%، وهو ما يقلل احتمالية أن يتمكن ائتلاف يسار الوسط، الذي ينضوي الحزب تحته، من تقليص الفارق مع ائتلاف يمين الوسط بزعامة جورجيا ميلوني، قبل الانتخابات المقررة في 25 سبتمبر الجاري.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أن استطلاع الرأي، الذي نشره معهد "نونو سونداجي" في وقت متأخر أمس، أظهر تراجع الحزب الديمقراطي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إنريكو ليتّا، إلى 19.5% من دعم الناخبين المشاركين في استطلاع الرأي، ليكون بذلك قد فقد نصف نقطة مئوية مقارنة مع استطلاع الرأي السابق الذي أجري في نهاية أغسطس.



في المقابل، ارتفع التأييد لحزب أخوة إيطاليا "فراتيلّي ديتاليا" بزعامة جورجيا ميلوني، الذي يقود ائتلاف تيار يمين الوسط، بنسبة 0.8% ليسجل 24.3% من الناخبين الذين شماهم الاستطلاع.



وعلى صعيد الائتلافات السياسية، ارتفع ائتلاف يمين الوسط بواقع 21 نقطة في الاستطلاع الذي أجري في الفترة بين 6 و7 سبتمبر، ليسجل 46.7%، مقابل 25.7 لائتلاف يسار الوسط.



وتعهدت ميلوني، المرشحة الأوفر حظا لمنصب رئيس الوزراء المقبل، بالحفاظ على نهج رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراجي بشأن دعم أوكرانيا، وتحقيق الانضباط المالي.



ويعمل دراجي على وضع حزمة تدابير جديدة لتخفيف أعباء فواتير الطاقة قبل مغادرة منصبه.



وبحسب تقرير لمحللين في مجموعة شركات "جولدمان ساكس": "يبدو الغموض السياسي بشأن نتائج الانتخابات العامة في إيطاليا محدودا.. لكن الغموض في السياسة يظل مرتفعا نسبيا بسبب الوعود الانتخابية".