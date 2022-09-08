محامي أوروبي بارز: التوجه الجنسي ليس سببا للتسريح من العمل

ذكر محامي بارز بالاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن التوجه الجنسي للأشخاص الذين يعملون لحساب أنفسهم في الاتحاد الأوروبي يجب ألا يكون السبب في قطع عقد، حتى إذا كانت القوانين الوطنية تقول غير ذلك.

والغرض من الحصول على رأي محامي عام بمحكمة العدل الأوروبية هو تقديم دليل حيادي للقضاة. والقضاة ليسوا ملزمين باتباع آرائهم رغم أنهم غالبا ما يفعلون ذلك.

وقالت المحكمة، في بيان، إن القضية تشير إلى شكوى من محرر تلفزيوني بولندي حر، الذي جرى قطع عقده القصير المدة بعدما نشر مقطعا موسيقيا خاص بعيد الميلاد مع شريكه عبر الإنترنت للترويج للتسامح.

وكان الموظف الحر يعمل بعقود قصيرة المدة مع محطة تلفزيونية بولندية لمدة سبع سنوات وقت نشر الفيديو عندما تم إنهاء عقده، بحسب المحكمة.

وطلبت المحكمة البولندية التي تتعامل مع الشكوى من محكمة العدل الأوروبية أن توضح ما إذا كان هناك قانون أوروبي بشأن المساواة في المعاملة في العمل سوف يلغي قانونا بولنديا يسمح بـ"رفض إتمام عقد مع موظف حر بسبب التوجه الجنسي لهذا الشخص"، بحسب المحكمة.

ويشير الرأي الصادر اليوم الخميس إلى أنه "لا يمكن الاعتماد على حرية اختيار طرف تعاقدي لتبرير التمييز بناء على التوجه الجنسي"، مضيفا أن القوانين الأوروبية المطبقة تنفذ "على كل من رب العمل والموظف الحر".

ولم يتم تحديد موعد لحكم محكمة العدل الأوروبية النهائي بعد.