 نمو الاقتصاد الياباني بمعدل 5ر3% سنويا خلال الربع الثاني من العام الحالي - بوابة الشروق
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نمو الاقتصاد الياباني بمعدل 5ر3% سنويا خلال الربع الثاني من العام الحالي

د ب أ
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 8:24 ص | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 8:24 ص

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5ر3% من إجمالي الناتج المحلي في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 9ر2% بعد نموه بمعدل 1ر0% خلال الربع الأول.

في الوقت نفسه سجل الاقتصاد نموا ربع سنوي بنسبة 9ر0% خلال الربع الثاني بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بحسب بيانات مكتب الحكومة اليابانية، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 7ر0% عقب استقرار حجم الاقتصاد خلال الربع الأول من العام.

وزاد الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الثاني بنسبة 2% مقارنة بالربع الأول، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 8ر1% بعد زيادته بنسبة 7ر0% خلال الربع الأول.

كما زاد الطلب الخارجي على السلع والخدمات اليابانية خلال الربع الثاني بنسبة 1ر0% في حين توقع المحللون استقراره، بعد تراجعه بنسبة 5ر0% خلال الربع الأول.


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