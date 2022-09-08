الجيش اللبناني يحيل عناصر خلية إرهابية كانت تخطط لضرب مراكز عسكرية للقضاء

أحالت مديرية المخابرات بالجيش اللبناني عناصر خلية إرهابية إلى القضاء المختص بعد إلقاء القبض عليهم في إحدى بلدات البقاع الغربي بعد سلسلة عمليات أمنية نفذتها المخابرات في المنطقة.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن المُتهمين ضبط بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية، موضحة أن التحقيقات بينت ارتباط أفراد الخلية بإحدى التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى تنفيذ رمايات وتدريبات عسكرية في الغابات والمناطق غير المأهولة بالمنطقة.

وأضافت، أن الخلية الإرهابية كانت تخطط لضرب مراكز عسكرية، حيث تبين تبادل عناصر الخلية صورا جوية لتلك المراكز، ويديرهم أحد الأشخاص الموجودين خارج الأراضي اللبنانية.