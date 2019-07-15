المحكمة الدستورية في تايلاند تطلب مزيدا من الأدلة للبت في قضية مدة حكم رئيس الوزارء

طلبت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الخميس، مزيدا من الأدلة للبت في طعن بشأن إمكانية بقاء برايوت تشان أوتشا رئيسا للوزراء، ما يعني أنها ليست في عجلة من أمرها للحكم في نزاع أدى إلى انقسام في الرأي العام في البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه تم اللجوء إلى هذه المراجعة القانونية من أجل وضع حد للجدل الدائر حول ما إذا كانت السنوات التي قضاها برايوت كرئيس للمجلس العسكري، قبل أن يدخل الميثاق الحالي للبلاد حيز التنفيذ عام 2017، يجب حسابها ضمن مدة الثماني سنوات، وهو الحد الأقصى لتولي المنصب، أم لا. ويعد اللجوء إلى المراجعة القانونية دلالة مهمة على تغير التحالفات قبل الانتخابات التي يجب الدعوة لإجرائها في مارس المقبل.

وقيمت المحكمة المكونة من 9 أعضاء خلال جلسة عقدتها اليوم الأدلة والآراء القانونية التي جُمعت حتى الآن، وقررت الانعقاد مرة أخرى في 14 سبتمبر الجاري. وطلبت المحكمة من أمين عام مجلس النواب تقديم تقرير ومحضر اجتماع لجنة صياغة الدستور الذي عقد عام 2018.

وبحسب صحيفة "بانكوك بوست"، استشهدت المعارضة بمحضر هذا الاجتماع، الذي يُعتقد أنه يظهر أن مدة حكم برايوت ستُحتسب اعتبارا من يوم حصوله على لقب رئيس الوزارء للمرة الأولى عام 2014.