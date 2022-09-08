سكاي نيوز عربية: دفن الملكة إليزابيث بعد 10 أيام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الملكة الراحلة إليزابيث ستدفن بعد 10 أيام.

أعلن قصر باكنجهام، اليوم الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما، قضت منهم ما يزيد عن السبعين متربعة على عرش بريطانيا ودول الكمونولث.

ومن المقرر أن يتم عرض جثمان الملكة إليزابث الثانية في تابوت للسماح لأفراد الشعب البريطاني بإلقاء نظرة وداع أخيرة عليها.

وعادة ما يقتصر هذا الإجراء على الملوك، وقرين الملكة، السابق أو الحالي، وفي بعض الأحيان لرؤساء وزراء سابقين.

وخلال المناسبة الرسمية، سيتم عرض التابوت في قاعة وستمنستر الضخمة التي تعود للقرون الوسطى، في قصر وستمنستر بلندن.

ومن المتوقع أن يجذب المشهد التاريخي مئات الآلاف من المواطنين البريطانيين.