تمكن رجال الجمارك بجمرك مطار أسيوط من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة.

وذكرت إدارة جمارك المطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران شركة الجزيرة، اشتبه رئيس قسم تفتيش الركاب فى راكب مصري الجنسية حاول الخروج مسرعا من صالة الوصول، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفي.

ولفتت إلى أنه تم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه، موضحة أنه تم ضبط 24 موبايل redmi بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 8 لسنة 2022، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.