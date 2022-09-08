رئيس إدارة التعليم الفني: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتيح تعليما على أعلى مستوى

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، إن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية التي تم إطلاقها مؤخرا هي الـ42 في هذه السلسلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، مساء الأربعاء، أن المدرسة متفردة وتقع في موقع مميز (بجوار المتحف المصري الكبير).

وأشار إلى أن هذه المدرسة متخصصة في خدمات السياحة المستدامة، مؤكدا الحاجة لمثل هذه المدارس في الفترة المقبلة.

ونوه بأن الدولة لديها إمكانيات واعدة لإنشاء المزيد من المدارس في هذا الصدد التي تتيح تعليما على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل.

وشهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع بروتوكول إنشاء مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية لدعم تأهيل وتنمية مهارات العمالة في قطاعي السياحة المستدامة والفندقة.

وأعرب الوزير عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، مشيرًا لجهود الوزارة من أجل تطوير وتحسين جودة التعليم الفني ومخرجاته من العمالة الفنية المؤهلة والمدربة على أحدث التقنيات المطبقة بمختلف دول العالم، مما يجعل الطالب مؤهل بشكل كلي للالتحاق بسوق العمل فور تخرجه، مما سيسهم بشكل كبير في تقليل نسبة البطالة بمصر، ورفع عجلة التنمية الصناعية، والتي بدورها ستؤثر على الاقتصاد القومي.

وأكد حجازي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني والعام على السواء، وتسعى إلى تطبيق رؤية الدولة المصرية 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن، وأن يكون مرتكزًا على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا.