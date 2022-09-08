

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الشخص المصاب بجدري القردة في مصر يتلقى العلاج في المستشفى وحالته مستقرة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن على المواطنين الشعور بالطمأنينة لقوة النظام الصحي والرصد الذي تنفذه وزارة الصحة المصرية في التعامل مع حالات وبائية.



وأشار إلى أنه لا يوجد أي قلق على قوة المنظومة الصحية وقدرتها على التعامل مع أي تفشيات وبائية، مؤكدا أن هناك شروطا معينة للإصابة بهذا المرض ليست متوفرة في المجتمع المصري.



ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، فقد ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود ، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة، وتم عزله في أحد المستشفيات المخصصة للعزل.



وأوضحت الوزارة أن المريض يبلغ من العمر 42 عامًا، وهو من الحاصلين على الإقامة بأحد الدول الأوروبية والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه، وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.