استشهاد فلسطيني وإصابات جراء اشتباكات مسلحة في الضفة الغربية

استشهاد شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية قرب قرية بيتين بالضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الخميس، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في نابلس وجنين ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده "أحبطوا محاولة هجوم" بالقرب من قرية بيتين "خلال نشاط روتيني استباقي"، وقال إن "مشتبها به هاجم جنديا إسرائيليا بمطرقة، فرد الجندي بإطلاق النار على المشتبه به وتحييده"، مضيفا أنه "تم العثور على سكين برفقة المشتبه به".

وذكر الجيش لإسائيلي أن الجندي تعرض لإصابة طفيفة في وجهه وتلقى العلاج على الفور.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن القوات الإسرائيلية عززت تواجدها على مدخل بيتين، وأوقفت مركبات المواطنين، وأعاقت مرورهم على حاجز "بيت إيل" ودققت بطاقاتهم الشخصية.

وأفادت وكالة "معا" بأن 17 فلسطينيا أصيبوا بنيران القوات الإسرائيلية خلال مواجهات فجر اليوم في المنطقة الشرقية بنابلس.

وقال أحمد جبريل المتحدث باسم الهلال الاحمر في نابلس إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة 12 مواطنا بينهم صحفي، بالإختناق بالغاز المسيل للدموع، كما تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص المطاطي وإصابة شاب بحروق في يده.

وأفادت "معا" أيضا بوقوع اشتباكات مسلحة فجر اليوم خلال اقتحام الجيش الاسرائيلي لمدينة جنين حيث اعتقل عدد من الفلسطينيين، فيما ذكرت وسائل اعلام عبرية أن جنديا إسرائيليا أصيب جراء تلك الاشتباكات دون أن تكشف عن طبيعة الإصابة.

يأتي ذلك بعد مقتل شاب فلسطيني صباح الأربعاء، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الفارعة بمدينة طوباس بالضفة الغربية.