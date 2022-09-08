ماكرون يفتتح منتدى للحوار حول إصلاحات مثيرة للجدل في فرنسا

أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، حوارا حول إصلاحات مثيرة للجدل، في ظل انتقادات شديدة من المعارضة في البلاد.

وقال ماكرون، في ماركوسي بالقرب من العاصمة باريس قبل افتتاح ما يطلق عليه المجلس الوطني للتجديد، إن "الهدف الأول هو إعادة إرساء التوافق بشأن وجهة البلد".

ويريد ماكرون أن يناقش، خلال الاجتماع الأول لمنتدى الحوار، مع حوالى 40 ممثلا سياسيا محليا، فضلا عن جميعات ونقابات عمالية، ملفات التعليم والصحة والعمل وتغير المناخ وشيخوخة السكان في فرنسا.

وأعلن ماكرون أن المواطنين يمكنهم أيضا المشاركة في الحوار بشأن تغير المناخ وشيخوخة السكان، باعتبار أن هذين الملفين يسببان توترا داخل المجتمع. وقال ماكرون إن الهدف من المشاركة هو إعادة وضع الشعب الفرنسي في مركز النقاشات والقرارات ذات الصلة.

ويأمل ماكرون أن تخلق صيغة النقاش الجديدة طريقة جديدة للعمل، وتجلب أكثر الفاعلين تنوعا إلى طاولة الحوار.

ورغم دعوتها، رفضت أحزاب المعارضة المشاركة في المنتدى اليوم. وتتهم ماكرون بمحاولة تجاوز البرلمان أو القيام بعمل دعائي لا أكثر.