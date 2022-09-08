 إستونيا تحظر دخول الروس إلى أراضيها اعتبارا من 19 سبتمبر - بوابة الشروق
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إستونيا تحظر دخول الروس إلى أراضيها اعتبارا من 19 سبتمبر

أ ش أ
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 2:12 م | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 2:12 م
صرح وزير الخارجية الاستوني أورماس رينسالو، بأن بلاده ستمنع دخول المواطنين الروس بمن فيهم أولئك الذين لديهم تأشيرات شنجن صادرة من دول ثالثة، اعتبارًا من 19 سبتمبر.

وقال رينسالو، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، إن "حظر دخول مواطني روسيا إلى إستونيا عبر الحدود الخارجية بغض النظر عن الدولة التي أصدرت تأشيرات شنجن الخاصة بهم، سيسري اعتبارا من 19 سبتمبر".

وأضاف أن دول منطقة البلطيق ستفعل الشيء نفسه، ونصح المواطنين الروس بـ "ألا تأتوا إلى إستونيا بتأشيرات شنجن، فأنتم غير مرحب بكم هنا".

وأوضح أن الحظر ينطبق على المواطنين الروس الذين يسافرون بتأشيرات سياحية، لكنه لا يؤثر على الروس الذين سيصلون إلى إستونيا لزيارة أقاربهم ولأسباب إنسانية أخرى.

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