وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتحية للقائمين على هيئة قناة السويس، بسبب الجهود التي بذلوها على مدار الفترة الماضية.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، صباح الخميس: «كلام اليوم أتمنى إنه يكون فرصة نشحن طاقتنا للعمل والحركة للأمام، ولازم تعرفوا إن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين».

وتابع: «لو إحنا مفسدين مش هننجح، الله وحده مطلع علينا، لو إحنا مصلحين في الأرض نبني ونعمر وننمي وعاوزين نعيش أهلنا وشعبنا ونغير حياتهم للأفضل، فإحنا متأكدين إن ربنا مساعد، واللي حصل في السنين اللي فاتت والله أنتم الوحيدين اللي نجيتم، لك الحمد يا رب».