حققت نسبة التمثيل النسائي داخل المجالس الإشرافية للشركات العامة في ألمانيا ارتفاعا متوسطا خلال العام الجاري.

جاء ذلك في التقرير الذي نشرته اليوم الخميس منظمة فيدار (النساء في المجالس الإشرافية بالألمانية)، واستند التقرير إلى إجراء دراسة تمثيلية بين أكبر 261 شركة تشارك فيها الحكومة الاتحادية وولايات ألمانية.

وأوضحت الدراسة أن نسبة التمثيل النسائي في المجالس الإشرافية في هذه الشركات ارتفعت من 7ر34% في 2021 إلى 8ر35% في العام الحالي.

وكانت نسبة التمثيل النسائي في الهيئات الإدارية العليا في هذه الشركات – أي المجالس التنفيذية والمديرين التنفيذيين – وصلت إلى 2ر32% في يناير الماضي مقارنة بـ22% في العام الماضي.

واستنتجت المنظمة في تقريرها أن التعليمات الجديدة التي تهدف إلى تعيين المزيد من النساء في المناصب القيادة، لم يكن لها سوى تأثير قليل حتى الان، وكانت هذه التعليمات دخلت حيز التنفيذ مع مطلع أغسطس الماضي.

وتنص هذه التعليمات على ضرورة وجود امرأة واحدة على الأقل في مجلس إدارة الشركات المدرجة في البورصة والتي تتساوى فيها حقوق التصويت بين ممثلي العاملين وحملة الأسهم، ويزيد عدد العاملين فيها عن 2000 شخص ويضم مجلس إدارتها أكثر من ثلاثة أعضاء. ويبلغ عدد الشركات التي تنطبق عليها هذه التعليمات 66 شركة.

ووصل عدد الشركات الملتزمة بهذه التعليمات إلى 37 شركة من الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية.

وكشفت الدراسة أن الإدارة العليا لعشر شركات خلت من العنصر النسائي وقت إجراء الدراسة في يناير الماضي، وجاءت شركات النقل على رأس هذه الشركات. ولا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كان الوضع قد تغير في هذه الشركات في الشهور التي أعقبت الدراسة أم لا.