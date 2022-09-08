بايدن يوافق على حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس جو بايدن، وافق على حزمة مساعدات عسكرية تقدم إلى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، صباح الخميس.



وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال مؤتمر صحفي كجزء من اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية بقيادة الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، اليوم الخميس: «بالأمس، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا، والتي تقدر بنحو 675 مليون دولار».



وكانت الولايات المتحدة قد قررت تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل صواريخ دقيقة وأسلحة مضادة للدروع وطائرات استطلاع مسيرة ومدفعية ومعدات لإزالة الألغام.



وتهدف المساعدات التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إلى مساعدة كييف على إحداث تحول في سير المعارك، بعد تعرض القوات الأوكرانية لهزائم ساحقة.



وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة صواريخ لأنظمة هيمارس التي يستخدمها الأوكرانيون لضرب مستودعات الأسلحة الروسية، وصواريخ «هارم» جو-أرض المضادة للرادارات.



كما تشمل أيضا 15 طائرة استطلاع مسيرة من طراز «سكاي إيجل»، و1000 صاروخ جافلين مضاد للدروع و1,500 صاروخ تاو ومدفعية جديدة مع ذخيرة.