 بريطانيا تعلن الحداد العام لمدة 10 أيام على وفاة الملكة إليزابيث - بوابة الشروق
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بريطانيا تعلن الحداد العام لمدة 10 أيام على وفاة الملكة إليزابيث

كتبت-سارة أحمد
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 9:04 م | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 9:04 م

أعلنت بريطانيا الحداد العام لمدة 10 أيام على وفاة الملكة إليزابيث.

وأعلن قصر باكنجهام وفاة الملكة إليزابيث، اليوم الخميس، بعد تدهور وضعها الصحي، عن عمر يناهز 96 عاما.

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