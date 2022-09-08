بريطانيا تعلن الحداد العام لمدة 10 أيام على وفاة الملكة إليزابيث

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أعلنت بريطانيا الحداد العام لمدة 10 أيام على وفاة الملكة إليزابيث.
وأعلن قصر باكنجهام وفاة الملكة إليزابيث، اليوم الخميس، بعد تدهور وضعها الصحي، عن عمر يناهز 96 عاما.