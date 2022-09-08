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أنجيلا ميركل: وفاة اليزابيث الثانية تمثل نهاية حقبة

المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل
برلين (د ب أ)
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 10:48 م | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 10:49 م

أشادت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بـ"الأهمية البارزة" التي كانت تحظى بها ملكة بريطانيا الراحلة اليزابيث الثانية.

ونقل بيان صادر في برلين مساء اليوم الخميس عن ميركل قولها إن وفاة الملكة "تمثل نهاية حقبة".

وأضافت ميركل أنه " لا توجد كلمات يمكنها أن تشيد – إلا بشكل تقريبي- بالأهمية البارزة لهذه الملكة وشعورها بالواجب ونزاهتها الأخلاقية وتفانيها ومكانتها على مدار سبعة عقود من أجل المملكة المتحدة ومن أجل أوروبا والعالم".

وتابعت بالقول إنها تتذكر لقاءاتها مع اليزابيث "بامتنان كبير" وقالت:" أفكاري في هذه الساعة مع العائلة الملكية وجلالة الملك تشارلز الثالث".

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