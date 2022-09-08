تركي آل الشيخ يطلق هوية موسم الرياض 22 تحت شعار فوق الخيال

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي بن عبد المحسن آل الشيخ اليوم الخميس، هوية موسم الرياض 2022، تحت شعار "فوق الخيال"، الذي سيتضمن مناطق وفعاليات جديدة، والكشف عن مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة.

وجاءت هوية الموسم الجديد بشعار "فوق الخيال"، لتتوافق مع التوسع الكبير للفعاليات قياسًا بالموسم السابق، الذي حمل شعار "تخيل أكثر"، وموسم 2019 الذي كان شعاره "تخيل".

وفيما قال تركي آل الشيخ على حسابه على "تويتر": "التفاصيل بنعلن عنها في الفترة الجاية"، من المنتظر أن يقدم موسم الرياض مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، بوصف الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي".

ويسعى موسم الرياض لأن تكون عاصمة المملكة العربية السعودية وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.

ويشهد قطاع الترفيه في السعودية نمواً كبيراً على رغم حداثته وعمره الذي لا يتجاوز الـ 6 أعوام، بخاصة في تحفيز القطاع الخاص في بناء وتنمية الأنشطة الترفيهية، ودعم الاقتصاد المحلي وتقديم فرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كانت وزارة التجارة السعودية قد كشفت العام الماضي عن نمو إصدار السجلات التجارية لشركات قطاع الترفيه والفنون في السعودية بنسبة 906 في المئة، وهي النسبة الأعلى منذ تأسيس الهيئة العامة للترفيه.

وقالت الوزارة إنها أصدرت 2847 سجلاً تجارياً للقطاع خلال عام 2021، في حين سجل عام 2015 إصدار 283 سجلاً تجارياً.

وتستهدف السعودية استقطاب استثمارات بنحو 69 مليار دولار، وتوفير أكثر من 200 ألف وظيفة في قطاع الترفيه بحلول 2030.