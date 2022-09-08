 أسامة الأزهري: المنسوبون للتيار السلفي والإخواني يستقر في وجدانهم إن مساجد أهل الله شرك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أسامة الأزهري: المنسوبون للتيار السلفي والإخواني يستقر في وجدانهم إن مساجد أهل الله شرك


نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 12:15 ص | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 12:15 ص

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن المنسوبين للتيار السلفي والإخواني يستقر في وجدانهم إن مساجد أهل الله (السيد البدوي - سيدنا الحسين - السيدة زينب..) شرك أو ذريعة إلى الشرك.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة "dmc"، مساء الأربعاء: "هؤلاء الأشخاص قد لا يصرحون بذلك وقد ينصرفون عن الأمر لكن المستقر أن هذه الصورة شرك".

وأشار إلى أن هذا الأمر هو بداية خط الإرهاب، مؤكدا أن النظر لنمط التدين المصري الحنيف المستند إلى أصول الشريعة بأنه شرك قد يدفع البعض إلى حمل السلاح وقد ينسفون بعض الأضرحة.

 

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