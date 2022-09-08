 أخبار السودان: انسحاب الإمارات من الآلية الرباعية لحل الأزمة السودانية - بوابة الشروق
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أخبار السودان: انسحاب الإمارات من الآلية الرباعية لحل الأزمة السودانية

د ب أ
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 9:11 ص | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 9:11 ص

كشف رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، الأربعاء، عن "انسحاب دولة الإمارات العربية من الآلية الرباعية التي نشطت مؤخرا في حل الأزمة السياسية المتطاولة في السودان".

وقال جبريل، في تصريحات صحفية عقب اجتماع لقوى التوافق الوطني، إن"دولة الإمارات العربية انسحبت من الآلية الرباعية التي غدت الآن ثلاثية، وقد التقى وفد منا بالسفير الأمريكي الجديد وشرحنا الأزمة في البلاد". 

وأكد "تكليف لجان للتواصل مع البعثات الدبلوماسية والسفراء المعتمدين وأخرى للحشد الجماهيري للترتيب لندوات يعتزمون عقدها في عدد من الولايات".

وشدد جبريل إبراهيم على ضرورة توافق القوى السياسية والابتعاد عن الإقصاء، وقال إن "الإقصاء هو السبب وراء ما نعيشه الآن ونحن على استعداد للتعامل مع كل القوى السياسية واختصار الوقت للوصول لحل الأزمة".

وأوضح جبريل أن "الحوار بين الأطراف ينبغي أن يكون بندية وأن يدار وفقا لقرار سوداني تتولى الأطراف الدولية مسؤولية تسهيله". وأكد على أحقية مشاركة جميع الأحزاب السياسية فيه باستثناء حزب المؤتمر الوطني ــ المحلول.


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