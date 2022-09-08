سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن قصر باكنجهام، مساء اليوم، وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن عمر يناهز 96 عامًا.

وتوفيت الملكة أثناء إقامتها في قصر بالمورال في إسكتلندا، حيث كانت تقضي عطلة الصيف، وجاءت وفاتها ذلك وسط حضور أبنائها الأربعة، بمن فيهم ولي العهد الأمير تشارلز، حسب "بي بي سي".

وخلال الأعوام الماضية، ظهرت الملكة إليزابيث الثانية في مناسبات عديدة، تستعرض الشروق أبرزها في السطور التالية.

أولمبياد لندن 2012

فاجأت الملكة الجماهير في أولمبياد لندن 2012 بظهورها في فقرة افتتاحية درامية إلى جانب الممثل دانيال كريج بطل سلسلة أفلام جيمس بوند.

وظهر الاثنان بالمظلة من طائرة هليكوبتر إلى الاستاد الأولمبي وسط تصفيق حار من الجماهير المذهلة

ذكرى يوم الإنزال 2019

في 2019 الملكة إليزابيث الثانية إلى زعماء العالم، ومن بينهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك لإحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين ليوم الإنزال وهى أكبر عمليات إنزال بحرى فى التاريخ وساعدت على إنهاء الحرب العالمية الثانية.

وفاة الأمير فيليب

كانت إليزابيث متزوجة من الأمير فيليب لمدة 73 عامًا عندما أعلن قصر باكنغهام وفاته في 9 أبريل 2021.

وحضر جنازته وسط وباء فيروس كورونا فقط أفراد الأسرة المقربون والأصدقاء، جلست الملكة بمفردها في مقعد مرتدية قناع وجه أسود تمشيا مع القيود الوطنية المفروضة.

اليوبيل البلاتيني

احتفلت الملكة هذا العام باليوبيل البلاتيني كأول ملكة بريطانية تصل إلى 70 عامًا على العرش.

وانطلق الاحتفال باستعراض عسكري عبر لندن، وتحية 82 طلقة و 70 طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي في السماء، وظهرت الملكة على شرفة قصر باكنجهام.

تعيين رئيسة وزراء بريطانيا

في 6 سبتمبر 2022 قررت ملكة بريطانيا تعيين الرئيسة الجديدة لحزب المحافظين ليز تراس رئيسة لوزراء البلاد خلفا لبوريس جونسون.

والتقت تراس الملكة في مقرها بإسكتلندا بقصر بالمورال، عقب قبول الملكة استقالة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في لقاء جمع بينهما بالقصر أيضا.