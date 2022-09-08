المرصد السوري: مقتل 7 أشخاص إثر قصف روسي شمال غربي سوريا

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم اليوم الخميس إثر ضربات جوية روسية على آخر معقل كبير للمعارضة شمال غربي سوريا.

وذكر المرصد السوري الذي يوثق العنف في سوريا منذ بدء الثورة في 2011، أن 15 شخصا أصيبوا إثر غارات على محجر ومنزل غرب مدينة إدلب.

وأضاف المرصد السوري أن بعض القتلى كانوا من المدنيين وأنه تم استخدام قنابل عنقودية محظورة في الهجوم.

يشار إلى أن إدلب هي آخر معقل للمعارضة في سوريا. وشنت القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا هجوما كبيرا في المنطقة في 2019، مما زاد مخاوف الأمم المتحدة بشأن سلامة المدنيين هناك.