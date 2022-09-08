فولفو سي 40 سيارة كهربائية مصممة لرحلات الطريق الساحلي الاسكندنافي

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يبلغ طول ساحل الدول الاسكندنافية على المحيط الأطلسي حوالي 29 ألف كيلومتر. ووفقا لخدمة جوجل مابس، فإن السيارة تحتاج إلى 38 ساعة لقطع الطريق من ستافانجر إلى نورث كاب.

لذلك قد يختار البعض السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) نظرا لعزمها القوي ومداها الطويل لقطع هذه الرحلة حتى لو كان ذلك يهدد بزيادة مخاطر التغير المناخي.

ولكن نظرا لتقدم السيارات الكهربائية في النرويج، فإن هناك خيارات أخرى أمام المسافرين مثل السيارة الكهربائية فولفو سي 40 الجديدة.

وفي ظل سعي شركة السيارات السويدية فولفو إلى منافسة السيارات الكهربائية مثل مرسيدس إي.كيو.أيه أو كوبرا بورن، طورت السيارة الكهربائية الجديدة وطرحتها في وقت سابق من العام الحالي بسعر 48850 يورو في أوروبا.

وتصنع فولفو هذه السيارة في مصنعها بالسويد، وبفضل شكلها الكوبيه الأنيق فإنها تقترب من السيارة جران توريزمو المكشوفة ذات الشعبية بين عشاق الرحلات البرية في الدول الاسكندنافية.

ووفقا للسوق يمكن للعميل شراء السيارة سي40 المزودة بمحرك كهربائي واحد بقوة 231 حصان على المحور الأمامي، أو بمحرك مزدوج بقوة 204 أحصنة لكل محرك.

وتعمل السيارة فولفو سي 40 ببطارية بقوة 78 كيلووات/ساعة وليس 69 كيلووات/ساعة، وهو بالطبع ليس فارقا كبيرا. في الوقت نفسه زيادة قدرتهاعلى 400 حصان يعتبر أمرا مبالغا فيه عندما لا تزيد السرعة عن 80 كيلومترا في الساعة.

وتستطيع السيارة الوصول إلى سرعة 180 كيلومترا في الساعة، مع إمكانية الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.7 ثانية فقط. ويصل مدى السيارة إلى 350 كيلومترا قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.