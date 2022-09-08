الرئيس السيسي: ما شهدته قناة السويس مثال لرغبة الإعلام المعادي في تخويف المواطن

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بقناة السويس يزيد قدرة القناة على استيعاب التطور في حركة التجارة وزيادة أعداد السفن وحجمها وعمقها.

وأضاف السيسي، في كلمة ضمن فعاليات تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، صباح الخميس: «ديما واخدينكم في حتة وباين علينا إننا مش عارفين ندافع عن نفسنا كويس، وده يتطلب إننا نجيب كل موضوع والتعليقات اللي اتعملت عنه».

وتابع: «طلعوا اللي اتقال في الجرائد والإعلام المعادي ومواقع التواصل، وما حدث في قناة السويس مثال حي إزاي هما عاوزين يأثروا عليكم ويخوفوكم ويأيسوكم».