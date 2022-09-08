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قال الدكتور مجدى شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار، إن قدماء المصريين علموا شعوب العالم النظافة، مستشهدا بقصة القديسة "فيرينا" التي علمت أوروبا النظافة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "من مصر" عبر شاشة "CBC"، مساء الأربعاء: "فيرينا خرجت من مدينة قوص بمحافظة قنا مع الفرقة الطيبية وكانت متوجهة للحرب مع الرومان".

وأضاف: "ذهبت إلى سويسرا وجبال الإلب ووجدتهم هناك لا يستحمون وهي خارجة من بيئة نظيفة جدا.. المصري القديم كان يعرف الحمامات الداخلية والصرف الصحي.. والكهنة كانوا يستحمون 5 مرات في اليوم والناس العادية 3 مرات".

وتابع: "هيرودوت لما جه مصر كان بيسألهم إزاي بتقضوا حاجتكم قالوا عندنا حمام.. فاستغرب جدا رغم إنه كان جاي من أوروبا.. فقال مقولة مشهورة جدا وهي أكثر شعوب العالم نظافة".

وأكمل: "فيرينا غيرت الدنيا في أوروبا لذلك أطلقوا اسمها على عدة كنائس في سويسرا وألمانيا".

وعقب على ذلك بالقول: "أتمنى نقول لأولادنا إننا علمنا العالم كله النظافة وأوروبا اخترعت البرفانات علشان مكنش عندهم نظافة لكن أجدادنا عرفوا البرفانات بكل أنواعها".