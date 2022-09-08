الاتحاد الأوروبي يجري محادثات مع منتجي اللقاحات بشأن التخزين قبل طرح اللقاحات المعززة

بحث الاتحاد الأوروبي مع منتجي اللقاحات إنشاء مرفق تخزين مؤقت للقاحات كوفيد-19 قبل تسليمها إلى الدول الاعضاء مع سعي الاتحاد للتصدي للتحديات اللوجيستية لطرح جرعات معززة ضد المتحور أوميكرون في فصل الخريف.

وقد وافق الاتحاد الأوروبي مؤخرا على جيل جديد من لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال المعززة التي طورتها شركتا "فايزر-بيونتك" ومودرنا، والتي تستهدف فيروس كوفيد الأصلي والمتحور أوميكرون. ومن المقرر أن يتم البدء في تسليم اللقاحات للدول الأعضاء خلال الشهر الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرج عن ستيلا كيرياكيدس، مفوضية الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء، قولها في إيجاز صحفي في براغ اليوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تحقيق "أكبر قدر من المرونة في الإمداد والتكيف بشكل أفضل مع الاحتياجات الفعلية للدول الأعضاء في الأعوام المقبلة". ولم تقدم كيرياكيدس مزيدا من التفاضيل بشأن مرفق التخزين المحتمل.