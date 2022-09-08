 الرئيس السيسي للمواطنين: البعض يشكك في أي إجراء الدولة تتخذه كأنها مبتفكرش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي للمواطنين: البعض يشكك في أي إجراء الدولة تتخذه كأنها مبتفكرش

هديل هلال
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 12:34 م | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 12:34 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الرقم المدفوع في عمل ازدواج قناة السويس، تم تحقيق ما يزيد عنه على مدار الـ6 سنوات الماضية.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، صباح الخميس: «عاوزين يطلقوا موضوع يشككم في إجراء، كإن الدولة متفكرش ومتدرسش وبتشتغل بشكل عشوائي وإنها مش عارفة وهم اللي عارفين.. لا طبعا».

وتابع: «لم ننفذ اكتتابا في التوسعة الجديدة، الدولة هي من تنفذ، وده مش معناه إننا مش عاوزين الناس تساهم، الدولة لما عملت الازدواج ده أصبح لها دخل يستخدم في تطوير القناة للحفاظ على معدل حركة خلال 11 ساعة».


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