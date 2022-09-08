انتهاء أزمة حسام البدري فى الجزائر

انتهت أزمت حسام البدري المدير الفنى لوفاق سطيف الجزائري حيث سيسمح له بقيادة الفريق من أرض المعلب وذلك بعد أن أصدرت رابطة الأندية المحترفة الجزائرية، تصريح للمدرب.

وغاب البدري عن أول مباراتين لسطيف عن دكة البدلاء وقاد الفريق مدرب الأحمال أنيس الشعلالي .



وقدم حسام البدري ما يفيد حصوله على الرخصة التدريبية (A)، ليحصل على تصريح العمل قبل مباراة فريقه السابقة بالدوري الجزائري، والتي فاز بها بهدف دون مقابل، على حساب أمل الأربعاء.





وأثيرت شائعات في الأيام الماضية، عن عودة حسام البدري إلى مصر، بعد تعرضه لأزمة إدارية لعدم حصوله على رخصة كاف التدريبية الخاصة به وهو الشرط الأساسي للتدريب في الجزائر.

ومن المقرر، أن يلعب وفاق سطيف غدا الجمعة، مع ضيفه نجم مقرة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الجزائري.