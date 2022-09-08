 الخارجية الأمريكية تجري تدريبات لدول حليفة على الأمن السيبراني لتعزز المرونة العالمية ضد البرامج الضارة لكوريا الشمالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الأمريكية تجري تدريبات لدول حليفة على الأمن السيبراني لتعزز المرونة العالمية ضد البرامج الضارة لكوريا الشمالية

أ ش أ
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 8:00 ص | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 8:00 ص

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء أن مكتب الفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية التابع لها يعمل على تعزيز القدرة الدولية على مكافحة البرامج الضارة لكوريا الشمالية من خلال رعاية سلسلة تدريبية للحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن كتب الفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية رعى تطوير برنامج التدريب لمدة تسعة أيام ، بعنوان "Unhiding Hidden Cobra" ، والذي قدمه لمتخصصي الأمن السيبراني من ست دول شريكة في نصف الكرة الغربي وإفريقيا وآسيا.

وتابع البيان أن حكومة الولايات المتحدة تشير إلى النشاط السيبراني الضار من قبل حكومة كوريا الشمالية ، وأن تقديم الدورات إلى الدول الشريكة على أساس التناوب سيستمر خلال عامي 2022 و 2023.

ويتضمن البرنامج تدريبات عملية وتطبيقية لتجهيز المشاركين لمنع النشاط السيبراني الضار واكتشافه والتخفيف من حدته باستخدام معلومات الأمن السيبراني الصادرة عن الوكالات الحكومية الأمريكية.

وذكر البيان أن المشاركين هم في المقام الأول موظفون من فرق الاستجابة لحوادث أمن الكمبيوتر والكيانات التي لها أدوار مماثلة في القطاعين العام والخاص.

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