أول تعليق من وزير الرياضة على إشهار نادي عيون مصر للأقباط

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، لمناقشة إجراءات إشهار نادي عيون مصر بمحافظة البحيرة، وآليه اشراك شباب الكنيسة في أنشطة وفعاليات وزارة الشباب والرياضة.

وخلال اللقاء، قدم وزير الرياضة واجب العزاء في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، معربًا عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

وأكد وزير الشباب أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بممارسة الرياضة ودورها الإيجابي داخل المجتمع المصري، وهو ترتكز عليه استراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

وأشار صبحي، إلى الأنشطة والفعاليات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وبث قيم الولاء والانتماء وروح التطوع بينهم، ومنها الأنشطة الكشفية لما تقدمه للشباب وتغرس في نفوسهم العديد من القيم الأخلاقية المتميزة، وتعمل على تنشئتهم تنشئة وطنية سليمة، مشيداً بالأنشطة الكشفية التي يقدمها شباب الكنيسة.

ومن جانبه، وجه الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، الشكر لوزير الشباب على اهتمامه باشراك شباب الكنيسة في الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الوزارة، مؤكداً أن ممارسة الرياضة يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

وحضر اللقاء القس جرجس شفيق كاهن كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي، أحمد جمعة معاون الوزير لشئون البطولة.