 النمسا تقرر إعادة فتح سفارتها في بغداد - بوابة الشروق
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النمسا تقرر إعادة فتح سفارتها في بغداد


نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 8:50 ص | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 8:50 ص

قررت النمسا، يوم الأربعاء، إعادة افتتاح سفارتها في العاصمة العراقية بغداد. 

وقالت الخارجية العراقية في تصريح صحفي، إن النمسا قررت إعادة افتتاح سفارتها في بغداد اعتبارا من شهر سبتمبر الحالي 2022.

وبينت أن ذلك جاء "تأكيدا لشراكات العراق، وانتهاجا لرؤية مؤداها المزيد من الانفتاح وتعزيز التعاون، وتتويجا لجهود متتابعة من وزارة الخارجية".

وأشارت الخارجية العراقية إلى أن "الهدف من إعادة تواجدها الدبلوماسي في بغداد نابع من عزم النمسا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية الطويلة والممتازة بين البلدين الصديقين".


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