 قلق أممي من نقل أطفال أوكرانيين قسرا إلى روسيا - بوابة الشروق
الخميس 8 سبتمبر 2022 10:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

قلق أممي من نقل أطفال أوكرانيين قسرا إلى روسيا

كييف - أ ش أ
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 10:15 ص | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 10:15 ص

أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس، أن هناك اتهامات جديرة بالثقة عن نقل أطفال أوكرانيين غير مصحوبين قسرا إلى روسيا.

وأعربت المسؤولة -وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية الخميس- عن قلقها من تبنى موسكو إجراءات لمنح الجنسية الروسية لهؤلاء الأطفال وتبنيهم من قبل عائلات روسية، مضيفة: "نشعر بالقلق لأن السلطات الروسية تبنت إجراء مبسطا لمنح الجنسية الروسية للأطفال الذين ليسوا تحت وصاية والديهم، ولأهلية هؤلاء الأطفال لأن يتم تبنيهم من قبل عائلات روسية".

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تمكن من تأكيد أن القوات المسلحة الروسية أنشأت مراكز فرز حيث تجري عمليات تفتيش أمني وجمع بيانات شخصية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك