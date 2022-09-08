قلق أممي من نقل أطفال أوكرانيين قسرا إلى روسيا

أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس، أن هناك اتهامات جديرة بالثقة عن نقل أطفال أوكرانيين غير مصحوبين قسرا إلى روسيا.

وأعربت المسؤولة -وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية الخميس- عن قلقها من تبنى موسكو إجراءات لمنح الجنسية الروسية لهؤلاء الأطفال وتبنيهم من قبل عائلات روسية، مضيفة: "نشعر بالقلق لأن السلطات الروسية تبنت إجراء مبسطا لمنح الجنسية الروسية للأطفال الذين ليسوا تحت وصاية والديهم، ولأهلية هؤلاء الأطفال لأن يتم تبنيهم من قبل عائلات روسية".

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تمكن من تأكيد أن القوات المسلحة الروسية أنشأت مراكز فرز حيث تجري عمليات تفتيش أمني وجمع بيانات شخصية.