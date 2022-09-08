الاقتصاد الأوكراني يواصل التراجع وسط استمرار الحرب

انخفض الناتج الاقتصادي لأوكرانيا بأكثر من الثلث في الربع الثاني من العام الجاري بسبب الحرب الروسية المستمرة.

وأعلن مكتب الإحصاءات الأوكراني اليوم الخميس أن الناتج الاقتصادي انخفض بنسبة 2ر37 % في الربع الثاني من 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكانت نسبة الانخفاض في الربع الأول 1ر15 %.

ونما الاقتصاد الأوكراني في 2021 بنسبة 4ر3 %.

ودمرت القوات الروسية مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا إلى حد كبير إلى جانب مصنع الصلب الذي تضمه. وأوقفت العديد من الشركات الإنتاج تماما، بينما تعتمد البلاد على المساعادات المالية والسلاح من الخارج.