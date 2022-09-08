بولندا تعارض أي خفض إجباري لاستهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة

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قالت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكفا في مقابلة مع قناة بولسات نيوز التلفزيونية إن بولندا "تعارض تماما" أي قرار من جانب المفوضية الأوروبية لخفض استهلاك الطاقة إجباريا في ساعات الذروة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزيرة القول إن الحكومة البولندية ترى أن مثل هذه الخطوات تمثل تدخلا في اختصاصات حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت موسكفا إن بولندا تفضل تقديم حوافز للتشجيع على توفير الطاقة، لكنها تعرف أكثر من غيرها طبيعة نظام الطاقة والمرافق لديها، لذلك لا تعتزم تطبيق مثل هذا الخفض الإجباري للاستهلاك.

وتستبعد الوزيرة البولندية صدور قرار أوروبي ملزم بخفض استهلاك الطاقة، حيث تراجعت المفوضية الأوروبية عن الخفض الملزم لاستهلاك الغاز الطبيعي وجعلته اختياريا.