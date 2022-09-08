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مصر
علاء عابد: حديث الرئيس السيسي اتسم بالمصارحة والمكاشفة والأرقام التي عرضها خير رد على المشككين في إنجازات الدولة
توني بلير: برنامج«نُوَفِّي» نموذج عملي وقابل للتطبيق في مجال العمل المناخي
وزارة المالية تشارك في حلقة نقاشية حول مبادلة ديون الدول النامية
وزيرة البيئة تعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية لمناقشة دفع ملف تمويل المناخ
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عاجل.. وفاة الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 96 عاما
سوريا: ارتفاع قتلى انهيار مبنى بحلب إلى 13 شخصا
البيت الأبيض: بايدن يعرب عن تعاطفه مع الملكة إليزابيث الثانية
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صلاح خارج التشكيل المثالي للجولة الأولى من دوري الأبطال
فيوتشر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بول الأوغندي في الكونفدرالية الإفريقية
تأجيل مباراة كولن الألماني ونيس الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي
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بدء تصوير فيلم جروب الماميز
عروض سينمائية وندوات ثقافية ونقدية بقصر السينما
إستر إكسبوزيتو بطلة مسلسل Elite تقضي عطلتها الصيفية في مصر
بعد الإقبال الكبير.. هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا ثانيا في سوريا
مال وأعمال
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مواطن
البنك المركزي: ارتفاع ودائع البنوك لتبلغ 7.372 تريليون جنيه نهاية يونيو الماضي
البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية لتبلغ 6.611 تريليون جنيه بنهاية يونيو
البنك المركزي: 3.564 تريليون جنيه إجمالي تسهيلات ائتمانية من البنوك بنهاية يونيو
حوادث وقضايا
كان عائدا من درس قرآن.. مصرع طفل سقط في فتحة ترعة مغطاة بسوهاج
جنايات سوهاج تقضي بالسجن 10 سنوات لمتهم بالتعدي على فتاتين بالمنشاة
مصرع مدرس في بني سويف على يد أبناء عمومته
إصابة 6 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة
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