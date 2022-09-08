علاء عابد: حديث الرئيس السيسي اتسم بالمصارحة والمكاشفة والأرقام التي عرضها خير رد على المشككين في إنجازات الدولة

توني بلير: برنامج«نُوَفِّي» نموذج عملي وقابل للتطبيق في مجال العمل المناخي