أعلنت العائلة الملكية البريطانية، مساء اليوم الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر 96 عاما، قضت 7 عقود من بينهم معتلية للعرش البريطاني ودول الكومنولث.

وتعد فترة حكم إليزابيث الثانية هي الأطول في تاريخ بريطانيا من بين 39 ملكا وملكة؛ ما منحها فرصة أن تكون شاهدة على أحداث وتحولات عالمية هامة تأثرت به بلادها لجانب الدول الأخرى.

* حرب السويس

شهدت الملكة إليزاليث الثانية على الحرب العالمية الثانية من موقع كونها الأميرة ابنة الملك جورج السادس، والذي خرج من الحرب منتصرا مع حلفائه.

وبعد سنوات الحرب القاسية وغير المستقرة، ورثت إليزابيث عرش والدها في عام 1952 (مع إطاحة تنظيم الضباط الأحرار بالحكم الملكي في مصر) ليكون لذلك انعاكسا عليها بترتيبات القدر؛ حيث إن أحد هؤلاء الضباط وصل لمنصب رئيس مصر وهو الرئيس جمال عبد الناصر، والذي أعلن عن قراره بتأميم قناة السويس وفض الشراكات الغربية في ملكيتها.

لتعلن من بعدها بريطانيا وفرنسا وإسرائيل العدوان العسكري على مصرفي عام 1956، والذي واجهه المصريون في بورسعيد ومدن القناة بفدائية منقطعة النظير، علاوة على الانتقاد الدولي لذلك العدوان؛ ما أجبر القوات البريطانية من الانسحاب بعد سلسلة من المباحاثات والتفاوض.

ولجانب الحرب، فقد تزامن معها خضم أزمة سياسية بسبب افتقار حزب المحافظين لآلية لانتخاب زعيم جديد. وبعد استشارات عديدة، دعت الملكة هارولد ماكميلان إلى تشكيل حكومة جديدة.

ووجدت الملكة أيضا نفسها محل هجوم شخصي من جانب اللورد ألترينكام. ففي مقال له في إحدى المجلات، اعتبر اللورد ألترينكام أن بلاط الملكة "بريطاني جداً" ومن "الطبقات العليا" للمجتمع، واتهمها بالعجز عن إلقاء خطاب بسيط دون نص مكتوب، حسبما ذكرت "بي بي سي".

*حرب الفوكلاند

وبعد نحو عقدين من أزمة السويس، واجهت إليزابيث كارثة جديدة تهدد أحد الممالك الخاضعة لتاجها؛ وتم ذلك مع "حرب فوكلاند" في عام 1982؛ حينما غزت الأرجنتين جزر فوكلاند وما يحيط بها، واستولت عليها، على اعتبار أنها جزء من أراضيها.

لكن ساعدها في ذلك وجود مارجريت تاتشر على رأس الحكومة التي نجحت في إداراتها بشكل جديد، وبعد أن دارت رحى الحرب بين الدولتين لمدة 74 يوما، منتهية بنصر بريطانيا.

*حرب الخليج

حرب جديدة بمنطقة الشرق الأوسط، شهدت عليها إليزابيث، وذلك بعد أن غزت قوات صدام حسين لدولة الكويت في أغسطس عام 1990، ما لقى استهجانا عربيا ودوليا واسعا، وبفرض العقوبات ضد نظلم صدام، لم يأت بنتيجة لردعه ورد عدوانه، ليتم الاتفاق على تحالف دولي عسكري ضم القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة بريطانيا، لجانب قوات عربية، وعرفت العملية العسكرية بعاصفة الصحراء، والتي أعلن من بعدها تحرير الكويت.

وبعد، زارت الملكة الولايات المتحدة حيث كانت أول عاهل بريطاني يخاطب الكونغرس في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ. وقال عنها الرئيس جورج بوش الأب إنها "كانت دوما صديقة للحرية".

*غزو العراق

مواجهة جديدة ضد صدام حسين في الألفية الجديدة، وذلك حينما قامت القوات الأمريكية في مارس 2003 بتشكيل تحالف مع شركائها والذي كانت من بينهم بريطانيا بغزو للعراق بإسقاط نظام صدام حسين، وبزعم تطهير العراق من أسلحة الدمار الشامل.

وخلفت الحرب خسائر مادية وبشرية لدى الجانبين، ما جعلها تهمة لاصقة بإدارة بوش الابن وحلفائه، ومن بينهم رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير، والذي قال في مقابلة مع محطة "سي إن إن": أود أن أذكر العراقيين، سواء أيدتم أم عارضتم ذلك، إلا أنه كان هناك ستة لجان تحقيق مختلفة (حول حرب العراق) وكلها توصلت إلى الأمر ذاته، وهو أن الحكومات ربما أخطأت (بقرار الحرب بناء على المعلومات الاستخباراتية) إلا أنها لم تكذب".