محمد بن راشد ناعيا الملكة إليزابيث: أيقونة عالمية مثلت أرقى صفات أمتها

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نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء الخميس: "ننضم إلى العالم في الحداد على وفاة جلالة الملكة إليزابيث".

ووصف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة باللغة الإنجليزية، الملكة الراحلة بأنها "أيقونة عالمية مثلت أرقى صفات أمتها وشعبها".

وأضاف أن "حياتها المذهلة في الخدمة والواجب تجاه المملكة المتحدة لا مثيل لها في عالمنا الحديث".

وكان قصر باكنجهام الملكي في بريطانيا قد أعلن مساء الخميس رسميا وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما.