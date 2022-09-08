أعلن قصر باكينجهام د، منذ دقائق قليلة، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عامًا؛ إثر تدهور حالتها الصحية، فكان قد صرح القصر الملكي صباح اليوم الخميس عن قلق الأطباء بشأن صحة الملكة، مشيرين إلى أنها تحت المراقبة الطبية في قصر بالمورال في اسكتلندا حيث تقيم.

وأكدت وكالة برس أسوسييشن أن الأطباء أبلغوا أفراد العائلة المالكة، فحضر مسرعًا إليها ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز مع زوجته كاميلا، كما حضر أيضًا حفيدها الثاني في ترتيب خلافة العرش الأمير ويليام، مع زوجته كيت، فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمير هاري بأنه سيسافر إلى اسكتلندا برفقة زوجته ميجان ماركل لرؤية جدته الحبيبة.

وأحدثت أخبار تدهور صحة الملكة إليزابيث ضجة كبيرة، فأوقفت رئيسة الحكومة البريطانية خطابها الذي كانت تدلي به أمام البرلمان، لتغادر مجلس العموم مباشرة وتتوجه للاطمئنان على الملكة.

يذكر أنه كان آخر ظهور للملكة إليزابيث يوم الثلاثاء الماضي عندما صادقت الملكة على تعيين رئيسة الوزراء ليز تراس، لتصبح رئيس الحكومة الـ15 خلال 70 عاماً من تولي الملكة العرش، وظهرت الملكة وهي مبتسمة بينما كانت تتكإ على عصاها.

وفي مطلع يونيو الماضي احتفل البريطانيون بمرور سبعين عامًا على اعتلاء الملكة اليزابيث الثانية للعرش، فهي كانت الملكة التي جلست على العرش لأطول فترة على مر التاريخ، لم يسبقها بذلك أحد، ولا يعتقد الخبراء أنه سيوجد ملكًا سيضاهي عدد السنوات التي قضتها الملكة الراحلة في الحكم.