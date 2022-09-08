الين الياباني يقلص تراجعه أمام الدولار

استعاد الين الياباني جزءا من خسائره بعد موافقة كبار المسؤولين اليابانيين على عقد اجتماع لمناقشة أوضاع أسواق المال.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن العملة اليابانية جرى تداولها اليوم في حدود 143.80 ين لكل دولار في تعاملات ظهيرة اليوم بطوكيو. وكان الين قد تراجع أمس إلى حوالي 144.99 ين لكل دولار. وتوقع المحللون تراجع الين إلى أقل من 145 ين لكل دولار واحتمال وصوله إلى 146.78 ين لكل دولار.

وأضافت بلومبرج أن مسؤولي وزارة المالية وبنك اليابان المركزي وهيئة الخدمات المالية اليابانية سيعقدون اجتماعا ثلاثيا مساء اليوم، لمناقشة أوضاع الأسواق المالية الدولية وسيكون الاجتماع الأول من نوعه منذ يونيو الماضي.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 2.9% بعد نموه بمعدل 0.1% خلال الربع الأول.

في الوقت نفسه، سجل الاقتصاد نموا ربع سنوي بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بحسب بيانات مكتب الحكومة اليابانية، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 0.7% عقب استقرار حجم الاقتصاد خلال الربع الأول من العام.

وزاد الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الثاني بنسبة 2% مقارنة بالربع الأول، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 1.8% بعد زيادته بنسبة 0.7% خلال الربع الأول.

كما زاد الطلب الخارجي على السلع والخدمات اليابانية خلال الربع الثاني بنسبة 0.1% في حين توقع المحللون استقراره، بعد تراجعه بنسبة 0.5% خلال الربع الأول.