مباحثات عُمانية سعودية في مجال النقل واللوجستيات

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عقدت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، جلسة مباحثات رسمية في مجال النقل واللوجستيات.

ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم، تم خلال الجلسة بحث أوجه التعاون القائم بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في مختلف مجالات النقل واللوجستيات بما يحقق رؤية قيادة البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي، وتسريع تنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة.

وترأّس الجانب العُماني سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما ترأس الجانب السعودي صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية.