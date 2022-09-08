 وفاة إليزابيث الثانية.. دقيقة صمت في الأمم المتحدة ومجلس الأمن حدادا على رحيل الملكة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفاة إليزابيث الثانية.. دقيقة صمت في الأمم المتحدة ومجلس الأمن حدادا على رحيل الملكة

أ ش أ
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 10:25 م | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 10:25 م

التزمت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت حدادا على الملكة اليزابيث الثانية.

وفي مستهل جلسة للجمعية العامة، قدم رئيسها عبدالله شهيد تعازيه الى الشعب البريطاني، متحدثا عن "لحظة حزن عميق للعائلة الملكية والشعب البريطاني والمجتمع الدولي، ولافتا إلى ان تكريما رسميا للملكة الراحلة سيتم في موعد لاحق. حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم /الخميس/.

وكانت الأسرة الملكية في بريطانيا قد أعلنت وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما، حيث تم تنكيس العلم في قصر باكنجهام بالعاصمة البريطانية لندن بعد وفاة الملكة.

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