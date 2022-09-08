فيلم «الحياة ما بعد» يشارك في مهرجانين للسينما بطشقند وبروكسل

ينافس الفيلم الروائي الطويل "الحياة ما بعد" للمخرج الجزائري أنيس جعاد، قريبا في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم بطشقند (أوزبكستان)، ومهرجان الفيلم العربي في بروكسل (بلجيكا).

وتدور أحداث "الحياة ما بعد" على مدار 107 دقائق، حول يوميات هاجر وابنها، في محاولات إعادة بناء حياة أخرة، بعد مأساة اغتيال الزوج من قبل جماعة إرهابية، فيما تجد هاجر نفسها في مواجهة ظروف معيشية صعبة زاد وضعها الاجتماعي من تفاقمها، خاصة أنها تعيش في قرية نائية.

المخرج أنيس جعاد يسعى من خلال فيلم "الحياة ما بعد" للوصول إلى "سينما إنسانية" قادرة على خلق الحوار والتبادل، بعد أن تنال الشباب الحائر في فيلم "الكوة" والغوص في العالم المهمش لحارس معبر السكك الحديدة في "المعبر" ومقاسمته لمأساة مهاجرة لا تستطيع تحقيق آخر طلب أختها في فيلم "رحلة كلثوم".

أنيس جعاد كاتب سيناريو و مخرج أنجز أول أعماله "الكوة" في 2012، تبعه فيلمه القصير الثاني "المعبر" في 2014 ثم "رحلة كلثوم" في 2016.

وشارك المخرج بأفلامه الثلاثة في عدة مهرجانات دولية في كل من فرنسا وتونس والأردن، إضافة إلى عدة تظاهرات في الجزائر وإلى جانب السينما كتب المخرج روايتين الأولى بعنوان "رائحة الكمان"، والأخرى "صباحات باريسية".