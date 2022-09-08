صندوق التنمية الحضارية: لا توجد مناطق غير آمنة بمصر

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن مصر لا يوجد بها مناطق غير آمنة على الإطلاق.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن مناطق غير مخططة يجري العمل عليها، باعتبارها مناطق عشوائية ورغم أنها آمنة لكنها غير مخططة.

وأوضح أن هناك 160 ألف فدان عبارة عن مناطق غير مخططة وذلك من المسطح العمراني الحضري في مصر.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة محاور للتنمية العمرانية، الأول هو المجتمعات العمرانية الجديدة، والثاني الريف وتتولى مسؤوليته وزارة التنمية المحلية، والمحور الثالث المدن القائمة والحضر ويتولى الصندوق مسؤوليتها.

ونوه بأن مبادرة تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى تستهدف 500 ألف وحدة، وتشمل العمل داخل المدن القائمة.