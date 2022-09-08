 صندوق التنمية الحضارية: لا توجد مناطق غير آمنة بمصر - بوابة الشروق
الخميس 8 سبتمبر 2022 6:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

صندوق التنمية الحضارية: لا توجد مناطق غير آمنة بمصر

أحمد علاء
نشر في: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 6:25 ص | آخر تحديث: الخميس 8 سبتمبر 2022 - 6:25 ص

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن مصر لا يوجد بها مناطق غير آمنة على الإطلاق.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن مناطق غير مخططة يجري العمل عليها، باعتبارها مناطق عشوائية ورغم أنها آمنة لكنها غير مخططة.

وأوضح أن هناك 160 ألف فدان عبارة عن مناطق غير مخططة وذلك من المسطح العمراني الحضري في مصر.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة محاور للتنمية العمرانية، الأول هو المجتمعات العمرانية الجديدة، والثاني الريف وتتولى مسؤوليته وزارة التنمية المحلية، والمحور الثالث المدن القائمة والحضر ويتولى الصندوق مسؤوليتها.

ونوه بأن مبادرة تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى تستهدف 500 ألف وحدة، وتشمل العمل داخل المدن القائمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك