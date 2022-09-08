وحدة بحثية لتحسين سلالات الأغنام والماعز بزراعة جنوب سيناء

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن المديرية تسعى إلى تحسين سلالات الأغنام والماعز بالحقل الإرشادي التابع لمديرية الزراعة، بهدف نشر السلالات عالية الإنتاج للمجترات الصغيرة والتأقلم مع الظروف المناخية بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، وتحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة في تصريح لـ"الشروق" اليوم الخميس، أنه يوجد توجهات بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة لتوفير اللحوم بكل أنواعها لأبناء المحافظة بأسعار مدعمة، تنفيذًا لتوجيهات واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء؛ لذا يجري المساهمة في العمل على تدريب وإرشاد المزارعين بالطرق العلمية والوسائل السليمة لرعاية الأغنام والماعز، والاهتمام بالسلالات المحسنة "المجترات الصغيرة" بهدف تطوير الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة على أرض جنوب سيناء، وذلك من خلال الحدة البحثية الخاصة بتحسين سلالات الأغنام والماعز بمديرية الزراعة.

وأشار إلى أن مديرية الزراعة تنتج نحو 22 ألف دجاجة خلال 11 شهرًا بمعدل إنتاج 2000 طائر شهريًا، ويجري بيعها للمواطنين بسعر البورصة اليومي.

كما تشارك في توزيع بطاريات دواجن للسيدات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومركز بحوث الصحراء، للعمل على التوسع في الثروة الداجنة وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمواطني التجمعات الجبلية والوديان، وذلك ضمن المساعي التي تقوم بها المديرية لتوفير اللحوم بكل أنواعها.

وأكد أنه جارٍ إنشاء مركز الخدمات الزراعية المتكامل بمنطقة سهل القاع بمدينة طور سيناء لتقديم كل الخدمات الزراعية والحيوانية للمزارعين، ويتضمن مخازن، ومعمل لتحليل التربة، ومقر للعيادة البيطرية، ومحطة للهندسة الزراعية.