فيتوريا وميكالي يراقبان مباراة الزمالك والهلال وفيوتشر ضد بطل أوغندا

وجه البرتغالي، روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، والبرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب المنتخب الأوليمبي، جهازهما المعاون بمتابعة مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل، ومباراة فيتوشر ضد بطل أوغندا في كأس الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الهلال السعودي في قطر، غدًا الجمعة، على كأس سوبر لوسيل، والتي تقام بين بطلي الدوري المصري والسعودي.

في المقابل يواجه فريق فيوتشر، بطل أوغندا، ضمن الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويهدف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول والجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، من مراقبة مباراة الزمالك والهلال السعودي، ومباراة فيوتشر أمام بطل أوغندا، للاستقرار على أسماء اللاعبين الذين سيحسم انضمامهما لمعسكر المنتخبين المقبل، والمقرر له منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وكان فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، قد أعلن عن قائمة اللاعبين المحليين المختارين لمعسكر الفراعنة المقبل.. وهم محمد الشناوي و أحمد الشناوي و محمد صبحي و عمر جابر و كريم فؤاد و محمد عبد المنعم و أسامه جلال و باهر المحمدي و علي جبر و أيمن أشرف و محمد حمدي و حمدي فتحي و نبيل دونجا و محمد ابراهيم و محمود حماده و مروان عطية و اسلام عيسي و عبد الرحمن مجدي و شادي حسين و أحمد عادل و أحمد مدبولي و مروان حمدي و ناصر منسي و أحمد شريف.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبي في المعسكر الأول كلا من: حراسة المرمى: حمزة علاء - على الجيري - يوسف نادر - على نادر، الدفاع: عبدالله عادل - ياسين مرعي - أسامة الجزار - إسلام المزين - محمد سمير - خالد عوض - كريم محمد - عبدالرحمن رشدان - هشام شعبان - إياد العسقلاني - محمد أشرف بكري، الوسط: أحمد نادر حواش - وليد فرج - مصطفى سعد «ميسي» - محمود صابر - عماد ميهوب - زياد فرج - محمد شحاتة - عبدالغني محمد - على زعزع - مودي ناصر - عمر فايد، والهجوم: أحمد سيد غريب - أسامة فيصل - أحمد عبدالرحيم إيشو - عبدالرحمن عاطف أجويرو.