مساعد بمجلس الأمن القومي الأمريكي يعتزم ترك منصبه

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من المقرر أن يترك بيتر هاريل المساعد بمجلس الأمن القومي الأمريكي منصبه في غضون الشهرين المقبلين ، ليكون العضو الأحدث الذي يغادر منصبه ، وفقا لمصادر مطلعة .

ويخدم هاريل كمدير كبير لإدارة الاقتصاديات الدولية والتنافسية في مجلس الأمن القومي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وهذا جزء من تعديل أكبر داخل طاقم الاقتصادات الدولية في الوقت الذي يعمل فيه الطاقم بشأن الطاقة وسقف لسعر النفط وعقوبات اقتصادية،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء..

كانت جنيفر هارس ، التي كانت مديرا كبيرا لإدارة الاقتصاديات الدولية والعمل ، قد تركت منصبها أيضا مؤخرا.

وبحسب المصادر، سوف تحل محل هاريس ، كريستينا سيجال –نوليس ، التي خدمت كمساعد خاص للرئيس للاقتصاديات الدولية خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما .

كانت ميلاني ناكاجاوا ، التي كانت مديرا كبيرا لإدارة المناخ والطاقة ، قد تركت أيضا منصبها مؤخرا.

ولم يصدر البيت الأبيض تعليقا على الفور .