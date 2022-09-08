الأمم المتحدة: التنمية البشرية تراجعت في 90% من الدول بأنحاء العالم

أظهر مؤشر التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الانمائي اليوم الخميس، إن ظروف المعيشة في 90% من الدول حول العالم أصبح أسوأ خلال عام 2021.

وتراجع المؤشر، الذي يقيس الصحة والتعليم ومعايير المعيشة في كل دولة، على مستوى العالم لعامين على التوالي لأول مرة منذ بدء إصدار نتائجه قبل 32 عاما.

وقال أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة، أنه حتى في ذروة الأزمة المالية منذ عشرة أعوام، انخفض المؤشر في دولة واحدة فقط تقريبا من بين كل عشر دول.

وأضاف: "يمكننا وصف أحوالنا على هيئة إحصاءات دائما. السؤال الأصعب الذي علينا أن نواجهه: لماذا لا نتحرك؟".

وجاءت سويسرا في المركز الأول كأكثر دولة متقدمة في العالم بقيمة 962ر0، وفقا للمؤشر، بالتساوي تقريبا مع النرويج وآيسلندا.

وفي أول تقرير صدر عن البرنامج عام 1990، جاءت الولايات المتحدة في المقدمة، ولكنها الآن تراجعت إلى المركز الـ21.

وتذيل المؤشر كل من النيجر و تشاد وجنوب السودان.

وقال شتاينر: " نحن نعيش في أوقات مقلقة للغاية، سواء كان عالم تغمره المياه ، أوعالم بلا مياه، أوعالم يحترق أو عالم في وسط الجائحة".

مع ذلك أشار شتاينر إلى وجود فرص للتقدم، مثلا عبر تكنولوجيات الحواسب الجديدة والعلوم وأنواع جديدة من الحبوب.